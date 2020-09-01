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Дочь Кадырова стала первым замминистра культуры Чечни

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своей дочери Айшат Кадыровой на должность первого заместителя министра культуры республики.

"Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Искренне поздравляю её с очередным важным событием в жизни! Назначение Айшат на новую должность - это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на протяжении последних лет его дочь успешно возглавляла модный дом Firdaws, демонстрируя всему миру чеченские обычаи и традиции через искусство и "раскрывая неповторимый образ чеченской женщины".

Также по словам главы республики, Айшат Кадырова внесла большой вклад в развитие филармонии Чечни, помогая артистам и ансамблям эстрады, за что была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Кадыров упомянул, что при назначении он руководствовался инициативой министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

"Уверен, что Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: "Без культуры нет нации". Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей. Убежден, что Айшат справится с поставленными задачами. Желаю ей удачи и больших успехов на этом пути!" - добавил глава Чечни.

Чечня Рамзан Кадыров Айшат Кадырова

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