Крымские мини-гостиницы оказались без защиты от терактов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Работающие "в тени" крымские мини-отели и мини-пансионаты в Крыму игнорируют требования антитеррористической безопасности, при желании в них можно беспрепятственно совершить теракт, заявил замруководителя аппарата Антитеррористической комиссии республики Сергей Томиков.

По его словам, речь идет об объектах, которые могут принять до 100 человек. Официально зарегистрированы более 1000 объектов. Минкультуры проводит рейды по выявлению неофициальных гостиниц, по его данным таких около 5000.

"Человек, настроенный совершить диверсию или террористический акт, может беспрепятственно проникнуть на объект, либо заложить взрывное устройство. Для собственников гостиниц первоочередная задача - обеспечить безопасность отдыхающих. Законодательством предусмотрены штрафы за неисполнение требований антитеррористической защищенности", - заявил он.

Крупные отели антитеррористические требования соблюдают, добавил Сергей Томиков.

В условиях пандемии туроператоры жаловались на "бесконтрольный частный сектор", который мог принимать туристов, не соблюдая никаких санитарно-эпидемиологических требований и не требуя от клиентов никаких справок. Их никто не проверяет, и туристы в них охотнее селятся, поскольку это дешевле.