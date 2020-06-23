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В РСТ увидели в требованиях Роспотребнадзора угрозу для выживания санаториев

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Несмотря на отмену локдауна во многих регионах, десятки санаториев по-прежнему не могут начать работу из-за жестких требований Роспотребнадзора, некоторые из них могут закрыться, а те, что открылись, работают в убыток, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Экономический кризис

По ее словам, санатории просят власти смягчить условия работы.

Тюрина отметила, что в выигрышной ситуации оказались гостиницы, "требования к которым гораздо мягче, а также вообще бесконтрольный частный сектор". На прошлой неделе о преимуществах, которые получил частный сектор в гостиничном бизнесе, заявляли в Ассоциации туроператоров России.

Роспотребнадзор разрешил санаториям начать принимать постояльцев только со справками об отсутствии коронавируса и об эпидемиологическом окружении, а также только по курортным картам с выписками от врача. Сотрудники санаториев должны ежедневно проверяться на коронавирус, иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать множество других правил.

По сведениям РСТ, в Сочи, где ограничения смягчились с 21 июня, здравницы открываются с большим трудом, туристам при заселении по-прежнему нужны справки об отсутствии COVID-19. При этом частный сектор два месяца принимал постояльцев без справок.

"Туристов в Сочи очень много, в итоге цены на квартиры, дома, апарт-отели подскочили вдвое", - отметила Тюрина.

У открывшихся санаториев загрузка очень низкая, они работают себе в убыток. "Мы ожидали, что как только начнут действовать гостиницы, будет послабление и для санаториев. Но этого не происходит. В итоге отели сейчас очень востребованы, мы видим, как буквально на глазах на них разгоняется спрос. Санатории же в июле будут загружены не более чем на 30%", - сказала Тюрина.

По ее словам, некоторые владельцы здравниц начали задумываться о перепрофилировании санаториев в пансионаты и гостиницы, по возмоности.

"Санатории терпят колоссальные убытки. За несколько месяцев отсутствия туристов некоторые из них задолжали путешественникам до 250 млн рублей. При этом максимальная прибыль в год для здравниц - 32 млн. Чтобы закрыть убытки, понадобится шесть лет", - отметила Тюрина.

Ситуация еще хуже для тех санаториев, которые не являются предприятиями малого и среднего бизнеса (штат - больше 100 человек), поскольку они не получили государственной поддержки.

"В Сочи, который живет за счет санаторно-курортного комплекса, до сих пор закрыто большинство здравниц, в том числе такие известные, как "Заполярье", "Русь". Некоторые не планируют открываться раньше ноября. Это сильнейший удар по экономике региона, что чревато социальными проблемами", - заметила эксперт.

По данным РСТ, такая же ситуация сложилась и в других регионах. Например, в Татарстане работают только 5% санаториев, хотя республика уже начала принимать туристов, в том числе экскурсионные группы, и россияне могут туда приезжать без справок.

Туристы аннулировали 90% броней в санаториях, сделанных до пандемии, поскольку оказались не готовы к новым условиям отдыха в соответствии с жесткими требованиями Роспотребнадзора, добавила пресс-секретарь РСТ.

"Получилось, что самая готовая к борьбе с распространением коронавируса сфера, санаторно-курортная, несет больше всех потерь. Требования необходимо смягчать, сравнять их с гостиничными. Нужно переходить от работы в условиях карантина к выполнению обычных СанПинов, перестать требовать у туристов по две справки, отказаться от еженедельного тестирования персонала", - сказала Тюрина.

Она отметила, что в санаторном комплексе России 430 000 мест, а услугами отрасли ежегодно пользуются, 6,5 млн человек.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Роспотребнадзор РСТ коронавирус Татарстан Сочи Ирина Тюрина

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