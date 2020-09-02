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МИД РФ заявил об ожидании от Берлина объяснений по ситуации с Навальным

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Москве по-прежнему ждут от Берлина ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, заявили в среду в МИД России.

"Ждём ответ на запрос Генпрокуратуры", - сообщили "Интерфаксу" на Смоленской площади.

Ранее в среду в кабмине ФРГ заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок" и призвали Москву предоставить в связи с этим разъяснения.

Между тем в материалах запроса о правовой помощи, направленных в ФРГ компетентными органами России, говорится о выводах российских медиков. В документе в качестве основного диагноза указано нарушение углеводного обмена, которому сопутствует обострение хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции.

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