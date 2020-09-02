Рубль ускорил падение на заявлениях Германии об отравлении Навального

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Рубль заметно ускорил падение к доллару и евро вечером в среду, резко негативно отреагировав на заявление официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта о том, что оппозиционера Алексея Навального отравили в РФ нервнопаралитическим боевым веществом.

По его словам, лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". При этом информированный источник "Интерфакса" в Москве сообщил, что российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ.

Курс доллара на Московской бирже составил 75,345 руб. в 17:02, что на 1,7675 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,1525 руб., подорожав на 1,4925 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,64 рубля - до 81,65 рубля.

Рынок акций РФ вечером в среду также негативно отреагировал на противоречивые заявления Германии и российской стороны относительно причин отравления известного оппозиционера Алексея Навального - инвесторы предпочли сократить позиции из-за возросших геополитических рисков и опасений новых западных санкций.

К 17:01 индекс МосБиржи упал до 2970,01 пункта (-0,2%), хотя до этого рос и тестировал рубеж 3000 пунктов; индекс РТС упал до 1242,81 пункта (-2,5%), основные фишки развернулись вниз и теряют в цене в пределах 2%.