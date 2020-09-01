Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым вернули ему деньги

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова отказались от компенсации в виде 200 тысяч рублей каждому, которые ранее артист отправил по почте.

"Считаем важным то обстоятельство, что подсудимый не смог выразить сочувствия. (...) Со стороны защиты были представлены почтовые переводы в размере 200 тысяч рублей родственникам (погибшего Сергея - ИФ) Захарова. Мы заявляем ходатайство о приобщении документов, в которых говорится, что они (вдова, брат и один из сыновей - ИФ) отказались от этих денег", - сообщила адвокат Ирина Хайруллина. Она уточнила, что деньги уже возвращены отправителям.

В свою очередь, адвокаты старшего сына - Виталия Захарова - от его лица заявили, что не стали возвращать артисту деньги, но снизили свои исковые требования на 200 тыс. рублей. Соответственно, сумма компенсации морального вреда по гражданскому иску от старшего сына погибшего в настоящий момент равна 7 млн 300 тыс. рублей.

21 августа адвокаты Ефремова заявили, что от лица артиста был сделан перевод 800 тыс. рублей четверым потерпевшим по делу, то есть по 200 тыс. рублей каждому.

Смертельное ДТП с Ефремовым

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с актером произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал Ефремов. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Актер не признает вину, потому что, по его утверждению, ничего не помнит. Процесс по делу Ефремова в суде входит в завершающую стадию.