Минфин предложил обязать госкомпании проверять самозанятых участников госзакупок

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минфин подготовил предложения о порядке взаимодействия госкомпаний с поставщиками из числа физлиц, использующих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые. - ИФ.).

Такие нормы включены в проект правительственного постановления, корректирующего ряд подзаконных актов в сфере госзакупок. Оно выложено на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте отмечается, что фактом подтверждения физлицом статуса самозанятого является наличие соответствующей информации на сайте ФНС. При этом госкомпании при проведении закупок не вправе требовать от самозанятых участников закупки (субподрядчиков) предоставления информации, подтверждающей использование ими специального налогового режима. Решение о допуске или не допуске соответствующего участника к закупке компании должны принимать на основании информации ФНС об использовании таким участником специального налогового режима.

Аналогичную норму предлагается ввести и в отношении собственно субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По ней госкомпании не смогут требовать от такого участника закупки (субподрядчика) предоставления информации и документов, подтверждающих принадлежность к субъектам МСП. К таковым будут относиться компании, информация о которых включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Соответственно, госкомпании должны будут при проведении закупок самостоятельно сверяться с этим реестром.

Другое положение проекта правительственного постановления предусматривает, что при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров с субъектами МСП лизинговые госкомпании смогут не учитывать закупки предметов лизинга, если цена обязательного договора купли-продажи превышает 400 млн рублей.

В марте 2020 года вступили в силу поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), которые приравнивают самозанятых к субъектам МСП при закупках госкомпаний.

По этой поправке, физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получили право принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, которые установлены для субъектов МСП. То есть, на самозанятых теперь распространяются преференции, действующие для субъектов МСП. В их числе обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Норма о приравнивании самозанятых к субъектам МСП при закупках госкомпаний будет действовать временно - на время проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход. Этот эксперимент проводится с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. С января 2020 года этот эксперимент распространился еще на 19 субъектов Федерации. В том числе, на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ и др.

Этим режимом (налога на профессиональный доход) могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Предполагается, что эксперимент продлится до конца 2028 года.