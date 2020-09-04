Умер главный конструктор самого массового советского лайнера Ту-154

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Умер заслуженный авиаконструктор РФ Александр Шенгардт, участвовавший в создании пассажирских и боевых стратегических самолетов марки "Ту", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Туполева".

"Руководство и коллектив ПАО "Туполев" выражают глубочайшие соболезнования в связи уходом из жизни старейшего сотрудника – одного из ключевых конструкторов самолетов марки "Ту" Александра Сергеевича Шенгардта.", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что прощание с авиаконструктором состоится 8 сентября.

"Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался. Шенгардт доверял членам команды решение самых сложных технических задач, и поэтому у нас была творческая атмосфера, нацеленная на результат", - заявил заместитель гендиректора "Туполева" по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов.

Шенгардт проработал в "Туполеве" более 70 лет – с 10 февраля 1948 года. 35 лет он занимал пост главного конструктора Ту-154, ставшего самым массовым самолетом гражданской авиации страны. За создание этого лайнера в 1980 году Шенгардту было присвоено звание "Лауреат Ленинской премии", а в 1997 году он стал "Заслуженным конструктором России".

"Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Александр Сергеевич участвовал в создании самолетов, ставших этапными для всего отечественного авиастроения: гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22", - сказали в пресс-службе.

Самолет Ту-154 (по кодификации НАТО: Careless, на сленге советских пилотов - "Полтинник", "Туполь", "Большая Тушка" или "Аврора") - советский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер для авиалиний средней протяженности, рассчитанный на перевозку 152-180 пассажиров. Первый полет Ту-154 состоялся 3 октября 1968 года.

Ту-154 стал самым массовым советским лайнером в своем классе, за время его службы – с 1968 по 2013 год – было выпущено 998 машин. Самолет поставлялся в 15 стран, некоторые из них эксплуатируют самолет до сих пор.