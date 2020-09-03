В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Полиция задержала в центре Москвы исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщают в организации в четверг.

"Андрея Пивоварова только что задержали прямо на улице в центре Москвы. Его везут в ОВД Тверской", - говорится в сообщении.

В организации отмечают, что в отношении Пивоварова оформлен протокол по статье 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП РФ. Он останется в отделе полиции на ночь.

Как ожидается, судебное заседание по его административному делу пройдет 4 сентября.