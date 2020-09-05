Что произошло за день: суббота, 5 сентября

Северный речной вокзал и разработки "Новичка" странами Запада

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству "Новичка". В заявлении российского ведомства говорится, что только в США разработчикам технологий боевого применения веществ семейства "Новичок" выдано более полутора сотен патентов.

- В России за сутки снова выявлено более 5 тысяч новых случаев COVID-19. Суточный прирост в стране составил 5 205 эпизодов, в Москве 671 новый зараженный. В Крыму за сутки 101 новый случай, и это антирекорд полуострова. По словам Сергея Собянина, массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется ближе к концу года.

- Пушилин приказал ударить по незаконным инженерным сооружениям ВСУ. Глава самопровозглашенной ДНР призвал Киев с 8 утра понедельника обеспечить отсутствие личного состава в районе поселка Шумы.

- В Минске прошла женская акция протеста. Среди участниц находились силовики в штатском. Манифестация завершилась вечером. По данным МВД республики, задержаний не было.

- В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал. Были отремонтированы здание, парк и набережная вокзала.