Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
на 05.09В России 1 020 310+5 205В мире 26 609 482+304 626

Что произошло за день: суббота, 5 сентября

Северный речной вокзал и разработки "Новичка" странами Запада

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству "Новичка". В заявлении российского ведомства говорится, что только в США разработчикам технологий боевого применения веществ семейства "Новичок" выдано более полутора сотен патентов.

- В России за сутки снова выявлено более 5 тысяч новых случаев COVID-19. Суточный прирост в стране составил 5 205 эпизодов, в Москве 671 новый зараженный. В Крыму за сутки 101 новый случай, и это антирекорд полуострова. По словам Сергея Собянина, массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется ближе к концу года.

- Пушилин приказал ударить по незаконным инженерным сооружениям ВСУ. Глава самопровозглашенной ДНР призвал Киев с 8 утра понедельника обеспечить отсутствие личного состава в районе поселка Шумы.

- В Минске прошла женская акция протеста. Среди участниц находились силовики в штатском. Манифестация завершилась вечером. По данным МВД республики, задержаний не было.

- В Москве после реставрации открыли Северный речной вокзал. Были отремонтированы здание, парк и набережная вокзала.

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии

Адвокат Ефремова счел, что актер будет осужден на 6-8 лет колонии

Истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 "перехватил" самолет Норвегии над Баренцевым морем

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству "Новичка"

Полномочия Госсовета конкретизирует специальный закон

Полномочия Госсовета конкретизирует специальный закон
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 5 205 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5 205 новых случаев COVID-19

В России на лекарства для льготников выделят еще более 988 млн рублей

Мэрия Хабаровска насчитала до тысячи участников акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска насчитала до тысячи участников акции в поддержку Фургала
Война санкций

Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Восемь истребителей РФ перехватили у южных границ три самолета США

Что произошло за день: пятница, 4 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');