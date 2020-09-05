МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству "Новичка"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МИД РФ обратил внимание на многочисленные враждебные по отношению к России заявления о ситуации вокруг состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального, среди которых оказалось совместное заявление на этот счёт министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Франции Жана-Ива Ле Дриана.

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".

В российском ведомстве подчеркивают, что в США разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов.

4 сентября главы МИД Германии и Франции призвали Россию как можно быстрее прояснить детали произошедшего с Навальным.

В нем говорилось, что Москва должна "выявить ответственных, стоящих за этим покушением <...> с использованием боевого нервнопаралитического вещества, относящегося к группе веществ, разработанных Россией"/

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.