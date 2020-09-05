Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
на 05.09В России 1 020 310+5 205В мире 26 609 482+304 626

МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству "Новичка"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - МИД РФ обратил внимание на многочисленные враждебные по отношению к России заявления о ситуации вокруг состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального, среди которых оказалось совместное заявление на этот счёт министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Франции Жана-Ива Ле Дриана.

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".

В российском ведомстве подчеркивают, что в США разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов.

В миреСтолтенберг созвал Совет НАТО на уровне послов по ситуации с НавальнымСтолтенберг созвал Совет НАТО на уровне послов по ситуации с НавальнымЧитать подробнее

4 сентября главы МИД Германии и Франции призвали Россию как можно быстрее прояснить детали произошедшего с Навальным.

В нем говорилось, что Москва должна "выявить ответственных, стоящих за этим покушением <...> с использованием боевого нервнопаралитического вещества, относящегося к группе веществ, разработанных Россией"/

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

МИД Германия Франция Новичок Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Полномочия Госсовета конкретизирует специальный закон

Полномочия Госсовета конкретизирует специальный закон
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 5 205 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5 205 новых случаев COVID-19

В России на лекарства для льготников выделят еще более 988 млн рублей

Мэрия Хабаровска насчитала до тысячи участников акции в поддержку Фургала

Мэрия Хабаровска насчитала до тысячи участников акции в поддержку Фургала
Война санкций

Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Правительство РФ внесло Порошенко в санкционный список

Восемь истребителей РФ перехватили у южных границ три самолета США

Что произошло за день: пятница, 4 сентября

Почти половина россиян высказались за нерабочие дни при ухудшении эпидситуации

Почти половина россиян высказались за нерабочие дни при ухудшении эпидситуации

Мужчина напал с ножом на бывшую жену в магазине Татарстана

Навальный попал в больницу

Полиция назначила два десятка экспертиз в связи с госпитализацией Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');