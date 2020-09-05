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В России за сутки выявлено 5 205 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5 205 новых случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 205 случаев, следует из данных оперативного штаба. Показатель заметно растет вторые сутки подряд. Накануне, 4 сентября, впервые с середины августа прирост поднялся выше отметки в 5 тыс. случаев (5110).

Всего в стране уже 1 020 310 заболевших COVID-19

Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах. В Москве 671 новый зараженный. Еще 195 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 168 - в Московской области, 154 - в Нижегородской области, 144 - в Ростовской области.

Скончались за сутки 110 человек с коронавирусом, число жертв за весь период достигло 17 759.

Поправились и выписаны 838 126 пациентов, в том числе 5 379 за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 164 425.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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