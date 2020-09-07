Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:40Заразились
на 07.09В России 1 030 690+5 185В мире 27 103 845+230 699

"Роскосмос" не получал обращений по поводу поручительства за Сафронова

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не получал обращений по поводу поручительства за обвиняемого в госизмене советника главы госкорпорации Ивана Сафронова, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"По вопросу поручительства за Ивана Сафронова никто официально в госкорпорацию "Роскосмос" не обращался", - сказали в пресс-службе.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не стал выступать с поручительством за Сафронова.

Лефортовский суд Москвы 2 сентября по ходатайству следствия оставил Сафронова под арестом до 7 декабря. Как заявил ранее "Интерфаксу" адвокат Павлов, защита считает необоснованной столь суровую меру пресечению для Сафронова, как содержание под стражей, и будет просить апелляционный суд изменить ее на любую другую, в том числе залог или домашний арест.

Павлов напомнил, что более 150 человек, в частности, главные редакторы и журналисты крупнейших российских СМИ, предоставили в Лефортовский суд положительные характеристики и поручительства за Сафронова. "Надеемся, что Мосгорсуд учтет их", - отметил адвокат.

Дело Сафронова

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под стражу.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Кроме того, защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.

До прихода в "Роскосмос" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля – 07 сентября 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Дмитрий Рогозин Роскосмос

Новости по теме

Новости

Ректор ВШЭ опроверг исключение Егора Жукова по политическим причинам

Ректор ВШЭ опроверг исключение Егора Жукова по политическим причинам

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у российских туристов

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у российских туристов
Пандемия коронавируса

Первые поставки COVID-вакцины в клиники начнутся на следующей неделе

Заблудившихся под Сочи детей эвакуировали в Красную Поляну

Памфилова предложила совместить единый день голосования со школьными каникулами

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

Кремль связал с недопониманием резонанс вокруг слов Захаровой о Вучиче

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о пользе перехваченного разговора Ника и Майка

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о пользе перехваченного разговора Ника и Майка

Кремль анонсировал визит Лукашенко в РФ в ближайшие дни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');