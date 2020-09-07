"Роскосмос" не получал обращений по поводу поручительства за Сафронова

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не получал обращений по поводу поручительства за обвиняемого в госизмене советника главы госкорпорации Ивана Сафронова, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"По вопросу поручительства за Ивана Сафронова никто официально в госкорпорацию "Роскосмос" не обращался", - сказали в пресс-службе.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не стал выступать с поручительством за Сафронова.

Лефортовский суд Москвы 2 сентября по ходатайству следствия оставил Сафронова под арестом до 7 декабря. Как заявил ранее "Интерфаксу" адвокат Павлов, защита считает необоснованной столь суровую меру пресечению для Сафронова, как содержание под стражей, и будет просить апелляционный суд изменить ее на любую другую, в том числе залог или домашний арест.

Павлов напомнил, что более 150 человек, в частности, главные редакторы и журналисты крупнейших российских СМИ, предоставили в Лефортовский суд положительные характеристики и поручительства за Сафронова. "Надеемся, что Мосгорсуд учтет их", - отметил адвокат.

Дело Сафронова

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под стражу.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Кроме того, защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.

До прихода в "Роскосмос" Сафронов работал корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.