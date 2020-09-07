Защита Сафронова не просила Рогозина о личном поручительстве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Информация о том, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отказался давать личное поручительство за своего советника Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, не соответствует действительности. Об этом заявил "Интерфаксу" адвокат последнего, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"В связи с появившейся в СМИ информацией на эту тему считаю необходимым уточнить, что в деле имеется характеристика из "Роскосмоса". О поручительстве от Дмитрия Рогозина речи не велось изначально, однако, если это будет необходимо, то защита обратится за таким документом к главе госкорпорации "Роскосмос", - сказал Павлов.

"Характеристика подписана директором департамента кадров госкорпорации Владимиром Матвейчуком, что полностью соответствует юридическим нормам. В госкорпорации защиту также заверили, что готовы в любой момент обновить характеристику, если это потребуется", - добавил адвокат.

По его словам, в деле также имеются характеристики от других работодателей Сафронова - газет "Коммерсантъ" и "Ведомости". Все характеристики, пояснил Павлов, были приобщены к делу Лефортовским районным судом при рассмотрении ходатайства следователя о продлении меры пресечения.

Ранее в понедельник издание "Открытые медиа" сообщило, что адвокаты Сафронова обращались в "Роскосмос" за личным поручительством Рогозина, однако глава госкорпорации отказался давать его "после консультаций с сотрудниками ФСБ, которые работают в "Роскосмосе". В самой госкорпорации заявили, что не получали обращений от защиты Сафронова.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под стражу. По данным следствия, Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, а в 2017 году передал ее представителю секретную информацию о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Кроме того, защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.