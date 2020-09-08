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В ООН Россию призвали провести независимое расследование случившегося с Навальным

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Москву провести "тщательное, транспарентное, независимое и беспристрастное расследование" инцидента с политиком Алексеем Навальным. Она выпустила соответствующее заявление 8 сентября.

Навальный попал в больницу

"Российским властям необходимо целиком и полностью расследовать, на ком лежит ответственность за это очень серьезное преступление, совершенное на российской земле, - считает Бачелет. - Количество случаев отравлений или других форм преднамеренных убийств людей, имеющих или имевших российское гражданство, в самой России или за ее рубежами, совершенных на протяжении последних двух десятилетий, вызывает обеспокоенность".

Ранее к расследованию случившегося призывали руководители Германии, где Навальный сейчас проходит лечение, других стран Европы, председатель Европейского совета, Евросоюз.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в токсикологическую реанимацию в Омске, он впал в кому. Соратники политика заявили, что его отравили. Омские врачи сказали, что следов ядов в организме пациента не обнаружено. По их мнению, у него произошло нарушение углеводного обмена на фоне хронического панкреатита.

22 августа политика перевезли в Берлин. Врачи клиники Charite 24 августа сказали, что он перенес воздействие веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В сентября правительство Германии заявило, что он отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Российская транспортная полиция проводит доследственную проверку случившегося. Генпрокуратура России запросила у Берлина правовой помощи. В Кремле заявили, что де-юре расследование начнется, если подтвердится информация о наличии в организме Навального отравляющих веществ и Москва рассчитывает на получение данных по этому вопросу от Берлина.

Алексей Навальный Германия Берлин Минюст Генпрокуратура Омск Charite Новичок ООН Мишель Бачелет

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