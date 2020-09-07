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МИД Великобритании вызывал посла России из-за ситуации с Навальным

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава британского МИД Доминик Рааб в понедельник заявил, что выразил глубокую обеспокоенность российскому послу в Великобритании Андрею Келину из-за ситуации с российском оппозиционером Алексеем Навальным.

"Сегодня британское правительство вызвало посла России в Великобритании, чтобы официально выразить глубокую обеспокоенность в связи с отравлением Алексея Навального", - написал министр в твиттере.

Он также сообщил, что рад поступившим из Берлина сообщениям об улучшении состояния здоровья Навального. "Я надеюсь, что его состояние продолжит улучшаться", - заявил Рааб, отметив необходимость провести полное и прозрачное расследование.

Ранее в понедельник также стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию с Навальным, а также происходящее в Ливане и будущие отношения ЕС и Великобритании. Об этом Макрон написал в своем твиттере.

В пресс-службе британского правительства сообщили, что Джонсон и Макрон "выразили возмущение атакой на Алексея Навального" и вновь призвали Россию "в срочном порядке объяснить, каким образом оппозиционный лидер был отравлен "Новичком".

Ранее в понедельник стало известно, что в берлинской клинике Charite Навального вывели из медикаментозной комы, он начал реагировать на обращения. Пациента постепенно будут отключать от искусственной вентиляции легких.

В ФРГ заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". В России говорят о политической подоплеке ситуации.

Великобритания Доминик Рааб Андрей Келин Алексей Навальный

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