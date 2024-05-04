Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве в Белгороде, есть пострадавшие.

"По предварительным данным, пострадали пять человек. Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с ранением бедер, осколочным ранением кисти, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2.

По данным губернатора, в настоящий момент повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, также повреждены десять автомобилей.

Как написал Гладков, пожарные ликвидируют два очага возгорания. "Поговорил с хозяином дома, получившим самые серьезные разрушения. Чудом все остались живы. С понедельника начнем делать замеры и приступим к восстановлению", - сообщил глава региона.