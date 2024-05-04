Ликвидирован пожар в торговом центре в Хабаровске

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Пожар в торговом центре "Реми Сити" в Хабаровске ликвидирован на площади 1,1 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба краевого Главного управления МЧС.

Завершена проливка конструкций.

"Благодаря слаженной работе гарнизона пламя удалось остановить и не допустить его распространения на внутренние помещения торгового центра. От огня пострадала только кровля здания", - цитирует пресс-служба заместителя начальника ГУ МЧС региона Алексея Петрука.

Никто не пострадал, до прибытия пожарных здание покинули 270 человек.

Со слов очевидцев, возгорание произошло в месте расположения вытяжки одной из торговых точек питания, отмечает пресс-служба.