Арестованы трое мужчин, которые публично сожгли Библию на Ставрополье

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На Ставрополье под стражу заключили троих молодых людей, которые подозреваются в оскорблении религиозных чувств верующих, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Вечером 2 мая в Новоалександровске подозреваемые "по мотивам религиозной ненависти сожгли книгу "Новый завет". При этом они записывали все на видео, которое после опубликовали в мессенджере.

Двум фигурантам предъявлено обвинение в ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), третьему обвинение будет предъявлено в ближайшее время.

