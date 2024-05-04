Что произошло за день: суббота, 4 мая

Розыск Зеленского и Порошенко, майский снег и арест жителей Ставрополья, сжегших Библию

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Зеленский объявлен в розыск в РФ. По какой именно статье УК, не уточняется. Также МВД России объявило в розыск и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

- Сильные снегопады накрыли Урал. В Свердловской области из-за непогоды задерживаются пассажирские поезда, нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов, вводились ограничения на участке федеральной трассы "Пермь-Екатеринбург". Отключения электричества также фиксировались в Тюменской области.

- Глава Минобороны Италии заявил, что слова Макрона об отправке военных на Украину не несут пользы, а только повышают напряженность. Он заверил, что Италия не рассматривает возможность отправки военнослужащих на Украину. Между тем премьер Эстонии выразила солидарность с позицией Франции по Украине.

- Пять человек пострадали при взрыве в Белгороде. Повреждения выявлены в 30 частных жилых домовладениях, также повреждены десять автомобилей.

- Арестованы трое молодых людей, которые публично сожгли Библию на Ставрополье. Двум фигурантам предъявлено обвинение по статьям об оскорблении чувств верующих и хулиганстве, третьему обвинение будет предъявлено в ближайшее время.