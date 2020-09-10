МВД подготовит законопроект об упрощенном получении гражданства РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Министерстве внутренних дел РФ разрабатывают проект закона о правовом положении иностранцев, упрощающий процедуру получения ими гражданства и возможности трудоустройства.

"Министерство внутренних дел совместно с федеральными органами исполнительной власти разрабатывает абсолютно новый проект федерального закона о правовом положении иностранных граждан. И там будет много изменений", - сказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова журналистам в четверг.

По ее словам, "все лучшее, что мы за последние годы внесли (в него - ИФ), останется". "Но общие подходы изменятся. Изменятся режимы пребывания на территории России, упростится процедура оформления документов", - отметила она.

В законе будет прописано четкое разделение миграционных режимов. "Если иностранный гражданин прибывает с целью работы, значит, он сможет просто и качественно оформить все документы. Для этого, мы предполагаем, будут вводиться электронные реестры различные: реестр работодателей, реестр работников-иностранных граждан", - сообщила начальник управления. Она отметила, что в управлении нацелены переводить оформление и выдачу документов с использованием электронных носителей.

Кроме того, МВД планируют упростить процедуру привлечения иностранных работников на территорию РФ и предоставления им постоянного места жительства. "Мы предполагаем отказаться от института разрешений на временное проживание, как сейчас это происходит. Он себя изжил", - подчеркнула представитель МВД.

Казакова отметила, что накануне, 9 сентября, проект прошел "нулевые чтения" в Общественной палате России. "Мы ждем предложения и замечания, и в следующем году, надеюсь, это формализуется в проект Федерального закона, и начнем согласование с федеральными органами исполнительной власти", - заключила она.