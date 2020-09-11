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Индивидуальные санкции ЕС против России будут продлены с 12 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Утвержденное Советом ЕС 10 сентября продление санкций в отношении лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, вступает в силу в субботу.

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"Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в пятницу.

Совет ЕС ранее принял решение продлить на шесть месяцев санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Речь идет об ограничительных мерах, которые будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям. Они предполагают запрет поездок в ЕС и заморозку активов. Продленные санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Совет ЕС принял данное решение по письменной процедуре.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года.

Кроме того, в качестве реакции на события на Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики, которые действуют до 31 января 2021 года, и ограничительные меры в связи с присоединением Крыма и Севастополя, действующие на их территориях до 23 июня 2021 года. "Список лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, постоянно пересматривается и периодически обновляется советом", - отмечалось в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

ЕС Украина

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