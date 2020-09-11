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В Крыму закрыли фестиваль, сменивший "КаZантип"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Крыму после проверок правоохранительных органов закрыли проект Z.City в селе Поповка, где до 2014 года ежегодно проводился фестиваль "КаZантип". Об этом рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Фестиваль закрыт: мини-гостиница, танцпол и другие инфраструктурные объекты Z.City опечатаны приставами. Организаторы фестиваля уже оштрафованы на сумму около 0,5 млн рублей", - сообщил он.

По его словам, ему поступили жалобы на фестиваль от более чем ста человек, почти все они живут в Поповке. Они были недовольны шумом, ограничением доступа к пляжу, взиманием платы за проход, грубостью охранников.

"Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного "КаZантипа", развращавшего молодежь", - заявил депутат.

О жалобах Бальбек рассказал главе Крыма Сергею Аксенову. Тот поручил провести проверку по жалобам.

Глава администрации Сакского района Михаил Слободяник пояснил "Интерфаксу", что организаторы проекта Z.City официально не уведомляли о проведении фестиваля, пляж просто находится у них в аренде. Сейчас администрация Поповки через суд добивается расторжения этого договора.

"Муниципальный контроль за последнее время выезжал раз пять, полиция составила протоколов 30 о нарушении режима тишины", - добавил он.

"КаZантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда название проекта. В начале "нулевых" он переехал на запад Крыма и вскоре переименовался в "Республику Z". В 2014 году проект на один раз перебрался в Грузию, но собрал в разы меньше людей, чем в Крыму, и против мероприятия выступило православное духовенство.

В 2015 фестиваль вернулся в Крым под названием "Бифуз", но из-за претензий прокуратуры фактически был закрыт.

"КаZaнтип-2014" в Грузии

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На пляже международного музыкального фестиваля "КаZaнтип-2014"Танцы на барной стойке - это традиция. Территория фестиваля растянулась на 3 км прибрежной полосы. Здесь создан большой палаточный городок, открыты три сцены для исполнителей электронной музыки, работают более 20 кафе и баров.Старшее поколение не отстает.Гостья фестиваля и минипиг.Сотрудники грузинской полиции готовы следить за порядком во время фестиваля.В этом году организаторы решили перенести "КаZантип" в Грузию, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности страны. Против мероприятия выступила Грузинская православная церковь, противники фестиваля провели несколько акций протеста.Танцы.Гости фестиваля проносят флаг Грузии.
На пляже международного музыкального фестиваля "КаZaнтип-2014"
КаZантип Поповка Крым Руслан Бальбек Сергей Аксенов

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