В Крыму закрыли фестиваль, сменивший "КаZантип"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Крыму после проверок правоохранительных органов закрыли проект Z.City в селе Поповка, где до 2014 года ежегодно проводился фестиваль "КаZантип". Об этом рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Фестиваль закрыт: мини-гостиница, танцпол и другие инфраструктурные объекты Z.City опечатаны приставами. Организаторы фестиваля уже оштрафованы на сумму около 0,5 млн рублей", - сообщил он.

По его словам, ему поступили жалобы на фестиваль от более чем ста человек, почти все они живут в Поповке. Они были недовольны шумом, ограничением доступа к пляжу, взиманием платы за проход, грубостью охранников.

"Они единодушно выразили несогласие с проектом, который считают продолжением скандально известного "КаZантипа", развращавшего молодежь", - заявил депутат.

О жалобах Бальбек рассказал главе Крыма Сергею Аксенову. Тот поручил провести проверку по жалобам.

Глава администрации Сакского района Михаил Слободяник пояснил "Интерфаксу", что организаторы проекта Z.City официально не уведомляли о проведении фестиваля, пляж просто находится у них в аренде. Сейчас администрация Поповки через суд добивается расторжения этого договора.

"Муниципальный контроль за последнее время выезжал раз пять, полиция составила протоколов 30 о нарушении режима тишины", - добавил он.

"КаZантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда название проекта. В начале "нулевых" он переехал на запад Крыма и вскоре переименовался в "Республику Z". В 2014 году проект на один раз перебрался в Грузию, но собрал в разы меньше людей, чем в Крыму, и против мероприятия выступило православное духовенство.

В 2015 фестиваль вернулся в Крым под названием "Бифуз", но из-за претензий прокуратуры фактически был закрыт.