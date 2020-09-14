"Единая Россия" получила большинство в гордуме Ульяновска

"Единороссы" получают 36 из 40 мест - на два меньше, чем на прошлых выборах

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Представители "Единой России" по результатам обработки 100% протоколов побеждают в 36 из 40 избирательных округов на выборах в думу Ульяновска шестого созыва, сообщили "Интерфаксу" в горизбиркоме.

"Еще в трех округах лидируют самовыдвиженцы, в одном - представитель "Коммунистов России", - сообщил собеседник агентства.

Явка на выборы составила 21,15%.

Документы на выдвижение в депутаты Ульяновской городской думы VI созыва представили 380 кандидатов. ЛДПР, КПРФ, "Единая Россия" и "Коммунисты России" выдвинули по 40 кандидатов, "Справедливая Россия"- 37 кандидатов, а 39 кандидатов представили "Против всех" и "Партия Роста". Также документы на выдвижение были поданы от 86 самовыдвиженцев.

Для участия в выборах было зарегистрировано 345 кандидатов.

Выборы в думу Ульяновска проходят по мажоритарной системе, избираются 40 депутатов.

Предыдущие выборы в Ульяновскую гордуму прошли в 2015 году. 38 мандатов из 40 получила "Единая Россия", еще по одному - КПРФ и ЛДПР.