Неадекватный мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели и полицейские в Петербурге уговаривают мужчину спуститься с крыши Александро-Невской лавры, где он находится более десяти часов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в понедельник, полицейские ведут переговоры с мужчиной, который забрался на крышу постройки в Александро-Невской лавре. По предварительным данным, гражданин находится в неадекватном состоянии, и ему может потребоваться медицинская помощь.

На месте дежурят также сотрудники МЧС. По данным источника "Интерфакса", мужчина находится на крыше с ночи.

В СМИ сообщают, что он является сотрудником лавры; угрожает спрыгнуть, но требований не предъявляет. Возможно, в руках у него нож.