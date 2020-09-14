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Двух протестующих задержали за травмирование в Минске четырех омоновцев

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Двое участников протестной акции оппозиции, пришедшей в Минске в воскресенье, задержаны за нападение на сотрудников ОМОНа, сообщает МВД Белоруссии.

"В Минске 13 сентября на улице Тихая агрессивная толпа оказала сопротивление сотрудникам милиции, которые охраняли общественный порядок. У нападавших в арсенале были резиновые палки и водопроводные трубы. Протестующие забросали милиционеров камнями и бутылками. Телесные повреждения различной степени тяжести причинены четверым сотрудникам ОМОН, поврежден служебный транспорт", - говорится в сообщении.

Задержаны двое мужчин, один из которых, в частности, угрожал милиционеру травматическим пистолетом.

Белоруссия Минск

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