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"Аэрофлот" заменит "вывозные" рейсы россиян из-за рубежа собственными

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россия отменяет часть так называемых "вывозных" рейсов россиян из-за рубежа, попасть на которые можно только при регистрации на сайте госуслуг. Вместо них будут выполняться грузопассажирские рейсы "Аэрофлота".

"Аэрофлот" по согласованию с оперативным штабом правительства, действительно, открыл продажу авиабилетов на собственные грузопассажирские рейсы в Москву для граждан РФ", - сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова журналистам. Речь идет о некоторых направлениях из Европы, США, Азии, по которым "Аэрофлот" сейчас выполняет грузопассажирские рейсы.

"Вывозные" рейсы, по словам Спиваковой, сохранятся только из тех городов, в которые регулярные коммерческие рейсы российские авиакомпании не совершают. Это, в частности, города Южной Америки, некоторые города Африки и Азии, перечислила она.

РФ приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж на фоне пандемии COVID-19 в конце марта. 1 августа перевозчикам разрешили летать из нескольких российских городов в Лондон, Анкару, Стамбул, Занзибар (Танзания), с 10 августа - в турецкие Анталью, Бодрум, Даламан, с 15 августа - в Швейцарию. В сентябре также возобновились регулярные рейсы в Каир, Дубай и на Мальдивы.

Аэрофлот

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