Ушаков отметил подготовительный характер встречи Путина и Трампа

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа носила подготовительный характер перед трехсторонней встречей с лидером КНР Си Цзиньпином, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Эта встреча носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом", - сказал Ушаков в интервью ИС "Вести".

Он уточнил: "По-моему, особо важных заявлений ни одна сторона не делала. Поскольку мы готовимся к самому важному мероприятию, которое будет в трехстороннем формате".

Ушаков добавил, что после встречи у Путина было отличное настроение. По его словам, встреча продолжалась около 35-40 минут.