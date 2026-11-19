Дмитриев заявил о настрое лидеров РФ и США на мирное решение по Украине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп настроены на мирное решение украинского конфликта, в то время как европейские страны стремятся этому помешать, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Очень важен диалог президента Путина и президента Трампа. Они оба настроены на мирное решение украинского конфликта", - сказал он ИС "Вести".

При этом Дмитриев заметил, что "безусловно, пытаются помешать европейцы, понятно, многие силы пытаются помешать, но этот диалог очень важен, и весь мир следит за этим диалогом".

Отвечая позже на вопрос "Первого канала", какие темы обсуждались на встрече Путина и Трампа, Дмитриев ответил: "Все, что я могу сказать, что диалог между президентом Путиным и президентом Трампом, за которым следит весь мир, важен как для решения украинского конфликта, так и для развития отношений между Россией и США, в том числе в экономической сфере".