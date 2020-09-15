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Угнавший автомобиль маляр сбил полицейского в Петербурге

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан работник станции техобслуживания, угнавший автомобиль и сбивший на нем сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППС): нарушитель может стать фигурантом сразу трех уголовных дел, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

Утром в минувшее воскресенье, 13 сентября, на Дунайском проспекте сотрудники ППС попытались остановить автомобиль "Фольксваген Пассат". Когда машина приостановилась и полицейский подошел к водительской двери, находившийся за рулем мужчина наехал на сотрудника МВД и скрылся. Спустя некоторое время автомобиль остановили, следует из сообщения.

Машиной управлял 47-летний маляр станции техобслуживания. Как установлено, "Фольксваген" он угнал с территории работодателя незадолго до инцидента, находясь в нетрезвом виде.

Водителя доставили в отдел полиции и составили административные протоколы за нарушение ПДД и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318), решается вопрос о возбуждении дела по факту угона.

Также выяснилось, что мужчина повторно сел за руль в нетрезвом виде, за что ему также грозит уголовная ответственность. При этом он уже имеет судимость за угон, говорится в пресс-релизе.

Пострадавший сотрудник полиции с различными травмами госпитализирован.

Петербург МВД

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