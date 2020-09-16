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Плату за обучение в вузах РФ в 2020г. снизили до прошлогоднего уровня

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость обучения в вузах в 2020 учебном году скорректирована до уровня прошлого года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В качестве меры социальной поддержки студентов вузам было рекомендовано сохранить стоимость обучения при приеме в 2020 году на уровне 2019 года", - сказал Фальков на заседании Госдумы в среду, где он выступает в рамках "правительственного часа".

"На сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения является скорректированной до уровня прошлого года", - уточнил он.

По словам Фалькова, это было решение самих вузов, так как у министерства нет соответствующих полномочий, оно может только рекомендовать, что и было сделано совместно с Российским союзом ректоров.

Министр также сказал, что в текущем году количество бюджетных мест в вузах было увеличено на 17 тысяч, "на 60% повысилась доступность высшего образования для выпускников".

Валерий Фальков Минобрнауки Госдума

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