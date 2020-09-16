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РФПИ договорился о клинических исследованиях COVID-вакцины в Индии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) организует в Индии клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, сообщает пресс-служба фонда.

"РФПИ и Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's), одна из ведущих глобальных фармацевтических компаний, договорились о сотрудничестве для проведения клинических исследований и поставок вакцины "Спутник V" в Индию", - говорится в сообщении РФПИ в среду.

После получения одобрения регуляторов в страну будет поставлено 100 млн доз вакцины "Спутник V", отмечают в РФПИ. Поставки могут начаться в конце 2020 года после получения результатов клинических исследований и регистрации вакцины в Индии.

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