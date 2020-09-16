Кабмин изучит вопрос о назначении "Газпрома" оператором газификации

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство изучит вопрос о назначении "Газпрома" единым оператором программ газификации. Как заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, такое поручение он намерен дать кабинету министров.

Миллер отметил, что один из главных социальных проектов корпорации программа газификации субъектов РФ.

"В 2020 году мы объем финансирования со стороны "Газпрома" увеличили более чем в 1,6 раза, объем инвестиций "Газпрома" предусмотрен в 56 миллиардов рублей, это на 22 миллиарда больше, чем в 2019 году. Будет построено 2350 километров линейных газопроводов, газифицировано 319 населенных пунктов и построено 410 котельных. Уровень газификации по стране на конец этого года составит 71,4 процента. Но при этом в 11 регионах, в 11 субъектах Российской Федерации газификация полностью будет завершена", - отчитался он..

Сейчас "Газпром" завершает работу по подготовке и подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации с 67 субъектами РФ. В рамках этой пятилетки должно быть предусмотрено увеличение финансирования со стороны "Газпрома" на программы газоснабжения и газификации почти в три раза больше - 526,1 млрд рублей. Линейная часть, которая будет построена за эти пять лет, - это 24,4 тыс. километров. Будет газифицировано 3632 населенных пункта, и уровень газификации выйдет на уровень 74,7%.

"При этом надо отметить, что в течение предстоящих пяти лет, к концу 2025 года, еще в 24 субъектах Российской Федерации полностью будет завершена газификация. Итого 35 субъектов Российской Федерации будут полностью завершены в рамках этой нашей работы", - пообещал Миллер.

Он отметил, что корпорация уже подписала с 14 субъектами Российской Федерации пятилетние программы "и буквально в течение ближайших двух месяцев полностью завершим работу, и документы будут подписаны со всеми субъектами Российской Федерации".

Путин напомнил: "Алексей Борисович, Счетная палата докладывала мне об определенных проблемах, связанных с синхронизацией работы "Газпрома" и региональных и муниципальных властей. Как Вы оцениваете эту ситуацию? При реализации программы газификации я имею в виду".

На это Миллер ответил: "Есть предложение, которое, может быть, имеет смысл рассмотреть, - "Газпром" назначить единым оператором программ газоснабжения и газификации. "Газпром" мог бы строить полностью газопроводы-отводы, строить межпоселковые газопроводы, строить дополнительно - сейчас строят субъекты - внутрипоселковые газопроводы и строить так называемые "газопроводы последней мили". До земельного участка, до домового хозяйства".

"Без сомнения, это, во-первых, ускорило бы темпы газификации. Во-вторых, это позволило бы субъектам Российской Федерации уделить больший объем финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику, на котельные. Такой подход позволил бы определенным образом перераспределить бюджетные средства среди регионов и абсолютно точно такой подход позволил бы планировать, что называется, от конечного потребителя. "Газпром" в этом случае не создавал бы избыточные мощности, в частности в газопроводах-отводах. Процент загруженности газопроводов-отводов у нас, к сожалению, не очень высокий, то есть созданы избыточные мощности", - аргументировал глава "Газпрома".

"Хорошо, давайте я поручу правительству проработать, вместе с Вами проработаем", - ответил президент.