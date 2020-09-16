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В Мурманской области девушку осудили на 14 лет за убийство прадеда

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Мурманский областной суд вынес обвинительный приговор 18-летней жительнице Ковдора по делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в среду.

Девушка признана виновной по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Как установило следствие и суд, в июле прошлого года девушка специально несколько раз ударила камнем по голове своего прадедушку, ветерана Великой Отечественной войны.

Целью убийства было похищение его денег, но никаких сбережений в доме родственника она не нашла и сбежала.

Решением суда девушка приговорена к 14 годам колонии общего режима и полутора годам ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре.

Мурманская область

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