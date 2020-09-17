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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, на борту которого находились три человека, совершил жесткую посадку в Омсучкчанском районе Магаданской области, пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" представитель районного отдела по делам ГО и ЧС.

"Люди не пострадали, помощь не требуется", - сказал собеседник агентства, добавив, что вертолет выполнял грузовой рейс.

В краевом главке МЧС агентству уточнили, что вертолет совершил посадку в 180 км от поселка Омсучкан.

"В 5:30 мск поступила информация о том, что в 180 км северо-западнее поселка Омсукчан вертолет Ми-8, принадлежащий дальнереченской авиакомпании, совершил жесткую посадку с дальнейшим заваливанием вертолета на бок. На борту находились три члена экипажа, в помощи не нуждаются", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры агентству сообщили, что начали проверку по факту жесткой посадки.

"Предварительно, на борту было четыре члена экипажа, пострадавших нет. Угрозы чрезвычайных происшествий нет. Причины произошедшего устанавливаются, проводится проверка", - сказали в прокуратуре.

Там добавили, что вертолет принадлежит компании ООО "Дальнереченск авиа".

В районе происшествия облачная погода, местами небольшой дождь, временами со снегом, ветер северный 6-11 м/с, температура воздуха - 6-11 градусов тепла.

Магаданская область Омсучкан

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