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Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства.

Пандемия коронавируса

До сих пор они были разрешены только в больницах.

Препараты фавипиравира изучались в Японии для лечения тяжелых форм гриппа, но впоследствии от них отказались, поскольку был сделан вывод, эти препараты вызывают уродство у детей в случае, если перед зачатием их принимали родители.

Минздрав зарегистрировал в конце мая лекарство "Авифавир" на основе фавипиравира и отметил его надежность и эффективность. Это было первое зарегистрированное в России средство от COVID-19.

В июне был зарегистрирован еще один препарат на основе Фавипиравира - "Арепливир".

В начале июля Минздрав одобрил для лечения коронавирусной препарат "Коронавир", также сделанный на основе фавипиравир. Производитель "Коронавира" - группа компаний "Р-Фарм" - заявила, что это один из первых препаратов, который борется не с осложнениями от SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом.

Хроника 09 января – 17 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав коронавирус Япония

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