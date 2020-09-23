"ГАЗ" запланировал начать серийный выпуск электромобилей в 2021 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в Группу "ГАЗ") представил предсерийную линейку электрических LCV, которые, в отличие от предыдущих опытных образцов, собраны на основном заводском конвейере. Их серийное производство начнется в 2021 году.

В "ГАЗ" также сообщили, что планируют локализовать производство электрических двигателей и тяговых батарей, которые пока закупаются в Китае.

Презентация первых трех GAZelle e-NN прошла на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

Как рассказал управляющий директор автозавода Андрей Софонов, предсерийные образцы собраны на основном конвейере предприятия, где их и планируется выпускать далее. В основе конструкции новой модели - единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники. Компания отрабатывает технологию, чтобы затем в одном потоке собираться автомобили, работающие на бензине, дизельном топливе, газе и электромобили, добавил он.

По словам Софонова, GAZelle e-NN сейчас оснащается китайскими батареей и электродвигателем, но у предприятия есть и собственные разработки, которые сейчас проходят тестирование.

В конструкции сочетаются унифицированные компоненты модельного ряда "ГАЗели NEXT" (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты.

Полная масса машины - 4,6 тонны, грузоподъемность - до 2,5 тонны (бортовые модификации). Электродвигатель - синхронный на постоянных магнитах, пиковая мощность - 100 кВт, максимальный крутящий момент - 310 Н/м. Энергоемкость аккумуляторных батарей - 48 кВт/ч. Максимальная скорость - 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке - 120 км (по желанию заказчика может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей). Зарядка до 80% емкости выполняется за 30 минут.

Локализация электродвигателей и батарей планируется в Нижнем Новгороде. Софонов отметил, что на эти компоненты приходится значительная часть себестоимости производства, но локализация нужна для технологической защищенности. При этом сам автомобиль, по его словам, будет дороже бензиновой, дизельной и газовой версий "Газели", но будет дешеветь с ростом производства.

Важнейшей задачей российского автопрома в "ГАЗ" считают запуск собственного производства ключевых узлов электромобилей. "Это позволит России обеспечить технологическую независимость в условиях глобальных изменений, развивать собственные инженерные и конструкторские компетенции и будет способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках", - заявил через пресс-службу президент группы Вадим Сорокин.