Институт Гамалеи попросил денег на создание нового COVID-препарата

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Институт имени Гамалеи, зарегистрировавший первую в мире вакцину от коронавируса, добивается финансирования нового проекта - высокоэффективного лекарства для больных COVID-19, которое способно радикально снизить летальность.

"Это необычайно важный препарат, 880 тыс. человек, которые умерли (во всем мире от COVID-19 - ИФ) - большую часть из них можно было бы спасти. Мы уже семь месяцев объясняем, что препарат нужно делать, но нам никто не дает денег", - сказал "Интерфаксу" директор института, академик РАН Александр Гинцбург.

По словам ученого, речь идет о лекарстве на основе моноклональных антител. Принцип состоит в том, что пациент с COVID-19 в качестве лечения может получать готовые антитела к коронавирусу. Такой подход должен помочь организму бороться с инфекцией до тех пор, пока не выработаются собственные антитела.

Институт Гамалеи готов приступить к разработке такого препарата сразу в нескольких вариантах. Однако, как пояснил Гинцбург, это дорогостоящая работа - в частности, средства нужны на проведение сложных экспериментов.

Препараты на основе моноклональных антител (названия обычно заканчиваются на "-маб": от англ. "monoclonal antibody") широко применяются в современной медицине, в частности, для терапии онкологических и воспалительных заболеваний.