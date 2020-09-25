Песков заявил, что фактов использования химоружия в ситуации с Навальным нет

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские власти обеспокоены ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным и предпринимают энергичные усилия для того, чтобы в ней разобраться, но фактов, подтверждающих применение химического оружия, пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова спросили, считают ли в Кремле, что пока нет причин для беспокойства в связи с тем, "что химическое оружие было применено" в ситуации с Навальным.

"Мы пока не можем констатировать факта, что какое-то оружие было применено. Безусловно, эта ситуация сама по себе является поводом для беспокойства, и поэтому мы энергично предпринимаем соответствующие действия для того, чтобы разобраться в этой ситуации", - сказал Песков.

Для того, чтобы испытывать беспокойство по поводу химического оружия, добавил он нужно получить необходимые факты. "Пока наши специалисты не имеют такую возможность, все исследования, которые проводятся в этой связи, не подтверждают этот факт", - сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, известно, что "коллеги в Берлине, в Париже, в Стокгольме утверждают, что такие подтверждения есть". "Чтобы двигаться дальше, нам необходимо получить информацию, которой располагают наши коллеги в упомянутых столицах", - сказал Песков.