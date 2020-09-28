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Мосгорсуд признал законными действия СК по ситуации с Навальным

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на решение Басманного суда, который 4 сентября отказался удовлетворить жалобу ФБК на бездействие следствия. Фонд еще в августе подал в СК жалобу об отравлении Алексея Навального и потребовал возбудить уголовное дело.

"Постановление Басманного суда Москвы от 4 сентября 2020 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - решили в Мосгорсуде.

На заседании 4 сентября представители СК сообщили, что заявление юристов фонда, поданное 20 августа, было направлено в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте.

В ФБК считают, что бездействие СКР выражается в непроведении проверки по заявлению о покушении на убийство общественного деятеля и в том, что до сих пор не принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении.

ФБК 20 августа направил в СК заявление о том, Навальный был отравлен. Фонд попросил СКР возбудить уголовное дело о покушении на его убийство (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК) и о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК).

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Политик был экстренно госпитализирован в Омске, а 22 августа перевезен в Берлин, где долечивался в клинике Charite.

В России до сих пор продолжается доследственная проверка в связи со случившимся, этим занимается транспортная полиция. Соратники политика заявили, что по истечении 30 дней, которые отводятся на проверку, они больше не будут приходить в полицию на опросы.

21 сентября в МВД заявили, что следователи анализируют результаты опросов, полученные документы и иные сведения, и проводят дополнительную проверку.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи он проходил лечение в клинике Charite в Берлине. 23 сентября Навальный был выписан из клиники.

Правительство Германии заявило, что военные лаборатории нашли в организме политика следы запрещенных нервно-паралитических веществ группы "Новичок". Берлин призвал Москву расследовать случившееся и представить объяснения.

Хроника 20 августа – 28 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный ФБК Омск Томск СКР Мосгорсуд Басманный суд

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