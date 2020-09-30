В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - С нового года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек, сообщает в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"Важное нововведение в указанных правилах касается цен на услуги общественного питания. В документе прописано, что цена на услуги общественного питания должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте)", - отметили в пресс-службе ведомства со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые).

Предполагается, что это должно "исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг", когда к ценам блюд, указанным в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание.

Вместе с тем, наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе предложить приобрести, например, услуги по организации досуга, однозначно указав на их возмездный или безвозмездный характер. Потребитель имеет право отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены, то может потребовать возврата уплаченной суммы, пояснили в ведомстве.

Правила также предусматривают, что гость должен быть проинформирован о весе порций, емкости тары и объеме порции алкогольной продукции. Потребителю также должны предоставить информацию о пищевой ценности продукции (включая калорийность, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления). Это, как отмечается, поможет сориентировать клиента в выборе услуг.

По-прежнему исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется клиенту по его требованию, говорится в сообщении.