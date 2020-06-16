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В Петербурге из метро уберут автоматы по продаже масок и перчаток

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В петербургском метро в течение недели демонтируют аппараты по продаже масок и перчаток. Как объяснили в пресс-службе метрополитена, договора на размещение этих автоматов были заключены на срок с 12 мая по 12 июня, продлевать их не будут.

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По условиям соглашений, автоматы в течение десяти дней с 13 июня будут демонтированы и вывезены.

Всего к 12 мая в вестибюлях станций метро было установлено 60 таких вендинговых автоматов. По сведениям издания "Мойка 78", бизнес не стремился продлевать договоры, поскольку маски из автоматов плохо раскупали, кроме как в первые два дня.

Обязательный масочный режим в Петербурге был введен с 12 мая. С 1 июня масочный режим на улицах стал рекомендательным, но в магазинах и транспорте маски носить по-прежнему обязательно.

Мир спрятался за маской

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