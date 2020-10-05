Часть сотрудников кремлевской администрации ушли на "удаленку"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Часть сотрудников администрации президента РФ перешли на удаленный режим работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В администрации президента в тех подразделениях, где это возможно, перешли сотрудники на удаленную работу", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По его словам, этого не произошло в подразделениях, где удаленная работа невозможна. Песков затруднился ответить на вопрос, сколько сотрудников ушли на дистанционный режим работы.

"Здесь весьма гибко подходят к этому в администрации. Здесь главное обеспечить непрерывность работы этой важнейшей организации. Прежде всего, руководствуемся этими интересами и, конечно, соображениями безопасности и охраны здоровья людей", - заключил пресс-секретарь.