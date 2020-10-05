В Роспотребнадзоре не видят необходимости в сезонной вакцинации "ЭпиВакКороной"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса, разработанная ГНЦ "Вектор", обеспечивает устойчивость к мутациям вируса и не будет требовать сезонной вакцинации от COVID-19, заявляют в Роспотребнадзоре.

"Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" (ГНЦ "Вектор Ропотребнадзора") устойчива к мутациям коронавируса, и, вероятно, сезонной вакцинации не потребуется", - сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе "Роспотребнадзора.

"Лежащая в основе вакцины (ЭпиВакКорона) технологическая платформа ориентирована на периодическую ревакцинацию с вероятным интервалом в несколько лет", - уточнили в пресс-службе.

Как заявили в ведомстве, в ходе исследований доказано, что вакцина обеспечивает необходимую защиту.

Вакцина "ЭпиВакКорона" представляет собой "суспензию для внутримышечного введения", уточнили в пресс-службе.

"В ее составе нет живого вируса и элементов вирусного генома. Основным компонентом вакцины являются химически синтезированные пептиды - крошечные фрагменты вирусных белков, которые распознаются иммунной системой человека, приводя к формированию иммунного ответа", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что перед постановкой прививки необходима консультация лечащего врача, который даст заключение о возможности иммунизации с учетом состояния здоровья.

Помимо этого, после прививки желательна самоизоляция, "поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета при вакцинации".

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендуют после вакцинации от коронавируса носить маску, что обеспечивает защиту от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Первой российской вакциной стала разработка Института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм. Вакцина была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" векторного действия разработана ГНЦ "Вектор", ожидается, что к 15 октября вакцина получит регистрацию.

Центр имени Чумакова разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев.