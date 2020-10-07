В РФ в 2020 году заблокировали свыше 30 тыс. разжигающих вражду сайтов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - По инициативе МВД России в 2020 году было заблокировано более 30 тыс. ресурсов с призывами к расовой и религиозной вражде, а также более 2,5 тыс. экстремистских материалов, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"С начала года по инициативе МВД России заблокирован доступ к 32 тыс. ресурсов, где содержались призывы к расовой и религиозной вражде, осуществлялась вербовка в ряды радикальной организации", - сказал министр, выступая в Совете Федерации в рамках "правительственного часа" в среду.

Он отметил, что было удалено также 2 700 материалов, признанных судами экстремистскими.

По мнению главы МВД, оградить молодежь от влияния экстремистской пропаганды исключительно с помощью блокировки запрещенного контента невозможно. "Нужен комплексный подход в вопросах противодействия распространению деструктивных молодежных субкультур", - добавил Колокольцев.