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Штаб Байдена возобновит показ направленной против Трампа рекламы

Демонстрация негативной рекламы в отношении президента США была приостановлена из-за его болезни

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена планирует возобновить показ негативной цифровой и телевизионной рекламы, направленной против его соперника от республиканцев на предстоящих выборах, действующего президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill .

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"Мы собираемся продолжать бескомпромиссное дело для вице-президента Байдена, и мы будем решительно исправлять Трампа, когда он нападает и лжет", - заявил изданию представитель штаба Байдена Майкл Гвин.

Он отметил, что команда бывшего вице-президента всегда стремилась представлять положительные доводы в пользу Байдена, но "существует резкий контраст между вице-президентом Байденом и Дональдом Трампом и их видением нашей страны".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что штаб Байдена решил отменить всю негативную рекламу, направленную против действующего президента после того, как стало известно о его заболевании COVID-19.

Согласно данным исследовательской фирмы Advertising Analytics, в четверг, до того, как у Трампа был диагностирован коронавирус, штаб Байдена запустил рекламу, в которой бывший вице-президент противопоставляется Трампу более 7 тыс. раз, негативная реклама против президента США транслировалась 324 раза.

К воскресенью эти цифры упали до 908 и 17 раз соответственно. Между тем, число трансляций положительной рекламы Байдена выросло с 2 106 раз в четверг до 5 тыс. в воскресенье.

США Дональд Трамп Джо Байден Коронавирус

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