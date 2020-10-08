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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36 миллионов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 36 026 644 случая заражения коронавирусом, сообщил в ночь на четверг американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, в мире число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний выросло по состоянию на 02:30 мск четверга до 1 053 357.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 7 544 612 инфицированных, 211 694 заболевших скончались, 3 млн выздоровели.

США Коронавирус

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