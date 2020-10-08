В Москве не обсуждали вопрос предоставлении убежища Жээнбекову

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Вопрос предоставления президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову убежища на территории России не стоит на повестке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте все-таки будем последовательны и рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня, и не заниматься какими-то эвентуальными рассуждениями", - сказал он журналистам в четверг.

Песков отрицательно ответил на уточняющий вопрос о том, владеет ли он информацией о нахождении Жээнбекова на территории России.

Ранее замглавы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно.

В пресс-службе президента Киргизии заявили, что Жээнбеков находится в Бишкеке.