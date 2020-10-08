Орловская область установит заградительные посты на въезде в регион

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Власти Орловской области приняли решение возобновить работу круглосуточных учетно-заградительных постов из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Посты будут выставлены с 12 октября на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского, Хотынецкого районов, и железнодорожных вокзалах в городе Орле и городе Мценске, а также на автовокзале областного центра. Здесь будут дежурить сотрудники силовых структур и правоохранительных органов.

"Ситуация по распространению коронавирусной инфекции продолжает осложняться. Как вы знаете, в Москве вводят дополнительные ограничения, выявляемость COVID-19 приближается там к пиковым значениям весны. Мы знаем, что именно московское направление одно из самых потенциально опасных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе. Поэтому принято решение о возобновлении работы учетно-заградительных постов в Орловской области", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Андрея Клычкова.

Ранее круглосуточные учетно-заградительные посты были установлены со 2 апреля по 11 июня на въездах в регион из Москвы, Калуги, Липецка, Курска и Брянска. Также посты действовали на железнодорожном вокзале и автовокзале.

По данным федерального оперштаба на четверг, 8 октября, в Орловской области выявлены за сутки 98 новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 9224 жителей региона. 135 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.