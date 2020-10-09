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"Единая Россия" предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

"Единая Россия" предложила вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Возвращение индексации пенсии работающим пенсионерам может пройти не сразу, а в несколько стадий - такой сценарий предлагает правительству "Единая Россия" (ЕР) наряду с одновременной индексацией, сообщил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

"Предложения "Единой России" предусматривают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий", - отметил Исаев, которого цитируют в пресс-службе партии в пятницу.

По его словам, если самый лучший вариант - разовую и одновременную индексацию всем сразу - реализовать не получится, могут быть реализованы компромиссные предложения. Они, отметил Исаев, уже были обсуждены с Пенсионным фондом и Минтрудом.

"Посмотрим, какой ответ дадут коллеги (из правительства - ИФ) в связи с поручением президента", - сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Эта тема, в частности, поднималась на встрече главы государства с лидерами думских фракций 6 октября.

Принятые в этом году поправки к Конституции прямо говорят об обязательной ежегодной индексации пенсий в России, и поправка не делит пенсионеров на работающих и неработающих. Вместе с тем, с 2015 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Как заявлял главы фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, в общей сложности это порядка 10 млн пенсионеров.

Единая Россия Андрей Исаев

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